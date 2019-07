Pamela Binder zieht über den Pötschenpass

Die Position eines Tourismusdirektors ist nicht selten ein Schleudersitz. Umgekehrt gibt es aber auch Tourismusgeschäftsführer, um die sich Regionen reißen. Zu dieser Sorte gehört Pamela Binder.

Die 45-Jährige wurde gestern als künftige Tourismusdirektorin des Ausseerlandes präsentiert. Sie tritt ihren Job in Bad Aussee am 1. Jänner 2020 an.

Binder brachte das Kunststück zustande, im Salzkammergut hoch angesehen zu sein, obwohl sie eine Zugezogene ist. Die gebürtige Niederösterreicherin kam 2004 als Stadtmanagerin nach Bad Ischl und übernahm zwei Jahre später die Geschäftsführung des Tourismus im inneren Salzkammergut. Dort erwischte sie einen guten Zeitpunkt: Die Welterberegion am Fuß des Dachsteins wurde damals mit millionenschweren Investitionen der Landesregierung (Krippenstein-Seilbahn) wachgeküsst, auch neue Hotels entstanden.

Doch Binder, die mit ihrem Mann in Bad Ischl lebt und Mutter einer erwachsenen Tochter ist, machte auch etwas daraus: Die Nächtigungszahlen stiegen in ihrer Ära von 560.000 auf rund eine Million. Wobei solche Zahlen für sie nur Mittel zum Zweck sind. „Es geht darum, Wertschöpfung für die Region zu generieren und die Besucher sanft zu lenken“, sagt sie. Damit meint sie auch Hallstatt. Der Massenansturm asiatischer Gäste, der in der Bevölkerung Unmut erzeugt, forderte Binder großes Fingerspitzengefühl ab.

Doch der Zorn richtete sich ohnehin nie gegen die Tourismusmanagerin. Mit ihrer herzlichen Art und ihrer unaufgeregten Sachlichkeit hat sie sich bei den „knopferten“ Salzkammergütlern große Anerkennung erarbeitet. Als sie vor wenigen Wochen in Bad Goisern ihren Rücktritt ankündigte, wurde das allseits mit Bedauern zur Kenntnis genommen.

„Ich werde aber im Salzkammergut bleiben, das ist längst meine Heimat geworden“, sagte Binder damals. Und tatsächlich bleibt sie der Region jetzt erhalten. Nur halt auf der anderen Seite des Pötschenpasses.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at