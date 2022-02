Palette kippte um: Innviertler tödlich verletzt

Ein 68-Jähriger aus Roßbach wurde so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb, berichtet die Landespolizeidirektion.

Zu dem tragischen Unfall ist es am Dienstag gegen 8.15 Uhr gekommen. Ein Mitarbeiter aus Braunau (59) hatte Paletten verladen. Dafür hob er die Palette etwa zehn Zentimeter an und schob diese nach vorne. Der 68-Jährige - ein Angehöriger des Firmeninhabers - befand sich ebenfalls in der Halle und versuchte mit Anweisungen zu helfen. Dafür stellte er sich vor die Palette. Plötzlich kippte diese samt den Platten, die sich darauf befanden, um.

Der Innviertler wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus nach Braunau geflogen. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass