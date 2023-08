Palästinenser verkaufte in Oberösterreich kiloweise Drogen und Tabletten

Aufgeflogen ist der Mann bereits im vergangenen März bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Rohrbach. Der 24-jährige Asylwerber aus Palästina fuhr damals mit einem Auto gegen eine Einbahn, deshalb wurde er kontrolliert. Dabei fanden die Beamten 21 Packungen Marihuana, 16 Stück Ecstasytabletten und durch Drogenverkauf eingenommenes Bargeld. Der Mann wurde festgenommen und später auch der gelenkte Wagen sichergestellt.

Weiterführende Ermittlungen durch Beamte der Kriminaldienstgruppe des BPK Rohrbach ergaben, dass der 24-Jährige seit 2021 in Österreich Drogen verkaufte. Er bezog Marihuana, Kokain und Ecstasytabletten regelmäßig in Wien. Größere Mengen Marihuana schmuggelte er selbst von Deutschland nach Österreich. Durch die Ermittlungen entdeckten die Beamten ein in Linz angemietetes Zimmer, in dem Marihuana, Ecstasy und Drogenverkaufsutensilien gelagert waren. Der 24-Jährige ist verdächtig, zumindest von November 2022 bis März 2023 monatlich mindestens zwei Kilogramm Marihuana, 600 Stück Ecstasytabletten und 60 Gramm Kokain gewinnbringend verkauft zu haben.

60 Konsumenten ausgeforscht

Im Zusammenhang mit dem Drogenschmuggel aus Deutschland wurde auch ein 32-jähriger Asylwerber aus Syrien in Linz ausgeforscht. Er soll gemeinsam mit dem Palästinenser im März ein Kilogramm Marihuana von Deutschland nach Österreich eingeführt haben. Der 32-Jährige wurde wenig später verhaftet. Beide befinden sich derzeit in der Justizanstalt Linz in U-Haft. Außerdem wurden etwa 60 Suchtmittelabnehmer ausgeforscht und angezeigt.

