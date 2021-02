Paketzusteller stahl Handys und PC im Wert von 15.000 Euro

Wie die Ermittlungen ergaben, soll der 27-jährige Slowake, der für einen großen Paketzustelldienst im Bezirk Linz-Land gearbeitet hatte, elf Mal Pakete nicht ausgeliefert, sondern für sich behalten und in diversen Handyshops in der Slowakei zu Geld gemacht haben. Rund 15.000 Euro soll er laut Polizei damit eingenommen haben. Es war am Mittwochabend, als ein Arbeitskollege beobachtete, wie der der Slowake mehrere Pakete in sein privates Auto einlud. Offenbar hatte der 27-Jährige immer ein Auge auf die teuren Waren.

So erkannte er an der Verpackung, dass es sich um Smartphones und Laptops der Marke Apple handelte. Jedes Wochenende fuhr er dann in seine Heimat zurück, wo er die Beute veräußerte. Der Slowake zeigte sich gegenüber der Polizei geständig. Drei Handys konnten noch sichergestellt werden.

