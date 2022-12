Paketzusteller (21) stahl Uhr und konsumierte Drogen - Anzeige

Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land hätte am Freitag in Hofkirchen im Traunkreis eine Smartwatch ausliefern sollen. Stattdessen behielt er sich die Uhr selbst und legte zwei Packungen Seife in das geöffnete Paket.

Anschließend wurde der 21-Jährige von Polizisten angehalten und für die Einvernahme zur Polizeiinspektion St. Florian verbracht. Dort zeigte sich der Mann zu den Tatvorwürfen geständig. Weil außerdem Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung erkannt wurden, wurde ein freiwilliger Urinschnelltest durchgeführt, der positiv auf THC verlief.

Der Führerschein wurde ihm anschließend vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.