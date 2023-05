Paar bei Bootsunfall in Thailand verletzt: "Wir hatten mehr als nur einen Schutzengel"

Es hätte der krönende Abschluss ihrer Thailand-Reise werden sollen: Ein Ausflug zu den Traumstränden von Ko Phi Phi, wo Leonardo Di Cabrio für "The Beach" vor der Kamera stand, endete für zwei junge Oberösterreicher mit Rippenbrüchen und Prellungen in einem thailändischen Krankenhaus. Wie Romana W. aus Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) im Interview mit Life-Radio erzählt, verunglückte das Speed-Boot, mit dem das Paar unterwegs war, auf der Rückweg von der beliebten Insel. Mit einer Geschwindigkeit von rund 60 km/h rammte das mit 37 Personen besetzte Boot bei der Einfahrt in den Hafen einen Kanalmarker.

Rettungskräfte versorgen die Verletzten im Hafen. Bild: Life Radio | privat

"Wir hatten mehr als nur einen Schutzengel", erinnert sich die Oberösterreicherin an die chaotischen Szenen: Sie sei mir ihrem Lebensgefährten vorne im Außenbereich des Bootes gesessen, als es zu dem Unfall kam. Der Mann erkannte den Ernst der Lage gerade noch rechtzeitig und riss sie Boden. "Das hat uns definitiv das Leben gerettet", sagt W. im Gespräch mit Life Radio. Das Paar musste noch eine Woche in einem thailändischen Spital verbringen, mittlerweile sind die beiden wieder zurück in der Heimat. "Die Bilder werden uns aber noch lange begleiten", sagt W.. Das ganze Life-Radio-Interview zum Nachhören:

Oberösterreicher bei Unfall mit Speed-Boot in Thailand verletzt

Lokalisierung: Die Inselgruppe Ko Phi Phi liegt im Süden Thailands

