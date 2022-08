O'zapft wird: In Wels startet morgen das Volksfest

Die sommerlichen Temperaturen brachten die Schausteller gestern am Welser Messegelände noch ordentlich ins Schwitzen. Für Rudolf Schlader, Schausteller in vierter Generation, ist das aber kein Grund zum Jammern. "Wir sind in wenigen Stunden fertig und freuen uns auf den Auftakt. Bei uns helfen bei den Volksfesten sogar noch mein 86-jähriger Onkel und auch meine Mutter und Tante mit, die beide über 70 sind", erzählt Schlader. Er ist in Wels mit dem "Crazy Boat" und dem Klettergarten "Donkey Kong" vertreten.

Nicht nur im Vergnügungspark mit seinen Dutzenden Fahrgeschäften und Schaubuden, sondern auch im 60 Meter langen Festzelt "Zum Ludwig", in der Weinkost und im Weindorf ist bereits fast alles bereit für den erwarteten Ansturm der Volksfestbesucher. Nach dem letzten Feinschliff gehen am Donnerstag um 18 Uhr bei der Probebeleuchtung die Lichter an und bis Sonntagabend nicht mehr aus. Um 19.30 Uhr wird das Volksfest, bei dem die OÖNachrichten Medienpartner sind, mit einem offiziellen Festakt und dem Bieranstich mit dem Welser Messedirektor Robert Schneider und Bürgermeister Andreas Rabl eröffnet. Schunkeln, tanzen und mitsingen können die Besucher im Festzelt am ersten Abend zur Musik der Band "Die Wilden Kaiser". "Die Partyhirschen" (Freitag) und "Zwirn" (Samstag) garantieren ebenso Party-Stimmung wie mehrere DJs, die auch im Weindorf und in der Weinkost auflegen werden.

Am Freitag ist traditionell der Familiennachmittag. Ab 13 Uhr gibt es bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei den Fahrgeschäften wie den Kinderkarussellen oder der Geisterbahn. Die OÖNachrichten sind ab 14 Uhr mit einem Stand an der Ecke Weinkost vertreten, wo sich Kinder schminken lassen können.

Messedirektor Robert Schneider erwartet wieder ein sehr erfolgreiches Volksfest im Jubiläumsjahr "800 Jahre Wels". Bereits im Frühjahr war die Lust auf das Traditionsfest riesig, trotz Wetterpech. Für die kommenden Volksfesttage sind auch die Wetteraussichten vielversprechend.