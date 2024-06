Ottnangerin Margit Schmidinger neue Leiterin der Katholischen Frauenbewegung

Die Stärkung und Ermutigung von Frauen sind Margit Schmidinger große Anliegen. Die 59-Jährige will sich als ehrenamtliche Vorsitzende für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Möglichkeiten für Frauen in der katholischen Kirche einsetzen. „Da gibt es noch Luft nach oben“, sagte die Ottnangerin am Samstag bei der Diözesankonferenz. Sie sei motiviert, Kirche mitzugestalten und einengende und diskriminierende Frauenbilder aufzubrechen.

Schmidinger ist im Dekanat Schwanenstadt als Pastoralassistentin tätig. Als Seelsorgerin leitet sie das Projekt „Talita kum“ – eine christliche Lebensschule für mehr Lebendigkeit und Lebensfreude. Für die Katholische Frauenbewegung ist sie seit vielen Jahren Geistliche Begleiterin im Dekanat Schwanenstadt. Die 59-Jährige wohnt mit ihrem Mann in Ottnang und ist Mutter von vier erwachsenen Kindern und zwei Stiefkindern.

Die 41-jährige Religionslehrerin Karin Limberger aus Pennewang und die 58-jährige Angestellte Christa Steinbüchler aus Niederneukirchen wurden in ihren Funktionen als Stellvertreterinnen bestätigt.

Größte Frauenorganisation

Die Katholische Frauenbewegung ist mit rund 38.000 Mitgliedern die größte Frauenorganisation in Oberösterreich. Sie ist im Bundesland in rund 360 Pfarrgemeinden aktiv. Zu den Schwerpunkten zählen der Einsatz für Frauen in Kirche und Gesellschaft, die entwicklungspolitische Initiative Aktion Familienfasttag, Bildungsangebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen und die Unterstützung von Frauen in Not in Oberösterreich.

