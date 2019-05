Othmar Thann: Er erobert Wien für eine Nacht

Einmal im Jahr übernehmen die Oberösterreicher im Wiener Rathaus das Ruder. Der „Ball der Oberösterreicher“ in der Bundeshauptstadt ist einer der wichtigsten Fixpunkte im Ballkalender. Dass der Ball, der am Samstag zum 118. Mal stattfindet, ein derart großer Erfolg ist, ist nicht zuletzt ein Verdienst von Othmar Thann (63). Der Geschäftsführer des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ist auch Obmann des Vereins der „Oberösterreicher in Wien“. „Wir möchten das Scharnier zwischen Wien und Oberösterreich sein“, sagt er über den Verein.

Thann stammt ursprünglich aus Attnang-Puchheim. Sein Doppelstudium verschlug den Oberösterreicher vor mehr als 40 Jahren in die Bundeshauptstadt. Er fühle sich zwar wohl in Wien, Oberösterreich sei aber immer seine Heimat geblieben, sagt er. Bereits als Student fuhr Thann jedes Wochenende in seine Heimat. „Das ist bis heute so geblieben.“ Am meisten genießt er die Zeit in seinem eigenen Wald in Aurach am Hongar im Bezirk Vöcklabruck. Beim Beobachten von Wildtieren und Arbeiten im Wald findet er Entspannung.

Der Ball im Wiener Rathaus ist für ihn ein wichtiges Aushängeschild Oberösterreichs in Wien. Dass heuer sogar Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) den Ball besuchen wird, freut Thann natürlich besonders: „In den letzten 15 Jahren war nie so hohe Politprominenz am Ball.“

Für ihn als Ballorganisator wird es trotz aller Vorfreude wohl eine anstrengende Nacht. Thann wird einer der ersten und vermutlich auch der letzten Gäste sein. „Vor vier in der Früh werde ich wohl nicht ins Bett kommen.“

Dass er den Ball in Tracht besuchen wird, ist für ihn selbstverständlich. „Viele meiner Freunde kommen in der Lederhose. Als Organisator bleibe ich aber bei einem Trachtenanzug. Das ist angemessener.“ Für Thann wird es definitiv nicht der letzte Ball gewesen sein, den er als Obmann organisiert. „Es macht mir viel Spaß, ich möchte das so lange machen, wie es irgendwie geht.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at