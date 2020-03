Ostern in Zeiten der Krise: So feiert die katholische Kirche

Seit zwei Wochen finden in Österreich wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Gottesdienste mehr statt. Aus diesem Grund übertragen nachrichten.at und LT1 beginnend mit dem Palmsonntag sechs Messen mit Bischof Manfred Scheuer aus der Linzer Priesterseminarkirche (alle Termine unten).

"Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen", heißt es in einer Erklärung der österreichischen Bischofskonferenz. Die Osterfeiern 2020 werden "unter Pandemie-Bedingungen" stattfinden müssen. Die an die gegenwärtige Situation angepasste Übertragung von Sonn- und Feiertagsgottesdiensten biete den Gläubigen Gelegenheit, sich an ihren Lebensorten als "physisch präsente, aber nicht füreinander sichtbare Gemeinschaft zu verstehen", heißt es in einer Aussendung.

Vier Gläubige und ein Priester

Die österreichischen Bischöfe verweisen auch auf den päpstlichen Segen "Urbi et orbi", der verdeutliche, dass das medial zugesprochene Wort Gottes "auch über die Grenzen der physisch versammelten Gemeinschaft hinaus wirksam" ist.

Jeder gesunde Priester, der einer Gemeinde vorsteht und einen geeigneten Kirchenraum zur Verfügung hat, soll vier Gläubige bitten, "die gesund sind und nicht einer Risikogruppe angehören", mit ihm die Osterwoche liturgisch zu begehen. Idealerweise soll diese Gemeinschaft für alle Feiern ab dem Palmsonntag dieselbe bleiben, raten die Bischöfe.

Firmungen abgesagt

In der Diözese Linz wurde außerdem festgelegt, dass wegen der Corona-Epidemie bis zum Schulschluss keine Firmungen mehr stattfinden werden. Sobald absehbar ist, dass größere Versammlungen und damit auch kirchliche Feiern wieder stattfinden dürfen, sollen die Firmtermine neu festgesetzt werden.

Sechs Gottesdienste des Linzer Bischofs Manfred Scheuer werden in den Kar- und Ostertagen auf nachrichten.at und LT1 übertragen: Palmsonntag, 5. April: 10 Uhr

Gründonnerstag, 9. April: 19 Uhr

Karfreitag, 10. April: 15 Uhr

Karsamstag, 11. April: 20 Uhr

Ostersonntag, 12. April: 10 Uhr

Ostermontag, 13. April: 10 Uhr

