Dem Wetter zum Trotz: Diese Ostermärkte bringen uns in Frühlingsstimmung

Ostermarkt in Stadl-Paura

Der Verein der Freunde des Pferdezentrums Stadl-Paura organisiert am 9. und 10. April von 10 bis 17 Uhr einen Ostermarkt. Erwartet werden 6000 Besucher, die sich vom Ambiente, den Ausstellerständen und Rahmenprogramm begeistern lassen. Neben verschiedensten Ausstellern wird die Tradition hochgelebt und die Tage der Kavallerie organisiert. Es werden nicht nur Vorführungen stattfinden, sondern auch Kinderreiten geboten und Kasperltheater vorgeführt. Natürlich gibt es vor Ort eine Bewirtung mit köstlichen Schmankerln.

Ostermarkt in Aschach

Rund 35 Aussteller aus verschiedenen Nationen bieten am 9. und 10. April jeweils von 10 bis 19 Uhr beim Ostermarkt im Schloss Aschach Eier, Kunsthandwerk und alles, was zum Frühlingsbeginn Spaß macht, an. Das Schlosscafé ist geöffnet und im Schlosshof werden Speisen und Getränke angeboten.

Frühlingsmarkt in Mondsee

Am Palmwochenende vom 8. bis 10. April findet in Mondsee der Frühlingsmarkt statt. Veranstaltungsorte sind der gotische Kreuzgang mit den Kunsthandwerksausstellern und im Karlsgarten wird man kulinarisch und musikalisch verwöhnt. Jeweils von 12 bis 20 Uhr ist ein buntes Programm angekündigt: Ortsführungen, Palmbuschen selbst binden, Workshop, um eigene Salbe oder Hydrolat herstellen, und Ostergeschenke kaufen. Ab 18 Uhr gibt es immer Livemusik. Eine Woche später, am Osterwochenende, wird der Frühlingsmarkt nochmals eröffnet – am 16. und 17. April jeweils um 12 Uhr.

Frühlingsfest in Oberhofen am Irrsee

Das Frühlingsfest Oberhofen am Irrsee wird für den 9. April ab 19 Uhr und 10. April ab 11 Uhr angekündigt. Auf dem Programm am Roiderhof stehen Kunst & Kulinarik, Kunsthandwerk, Kreativprogramm und Livemusik.

Andorfer Ostermarkt

Der erste Andorfer Ostermarkt findet am Samstag, 9. April (9 bis 17 Uhr) und Sonntag, 10. April (9 bis 16 Uhr) im neu erbauten VAZ und auf dem Volksfestgelände statt. 37 Aussteller präsentieren ihre Produkte. Am Samstag gibt es tagsüber kleine Imbisse sowie Kaffee und Kuchen und am Sonntag werden die Besucher zu Mittag mit Maiers Kistensau, Pizza und anderen Köstlichkeiten sowie Kaffee und Kuchen verwöhnt.

Ostermarkt in Pupping

Nach langer pandemiebedingter Pause veranstaltet der Tourismusverein Pupping in Zusammenarbeit mit dem Shalom-Franziskanerkloster Pupping am Samstag, 9. April, und Sonntag, 10. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr zum zweiten Mal einen Ostermarkt im Klostergarten Pupping bei freiem Eintritt. Mehr als 30 Aussteller bieten Ihre selbst gefertigten Produkte zum Kauf an.

Frühlingserwachen im Schloss Traun

Am 9. und 10. April lädt der Ostermarkt im Schloss Traun wieder zum Flanieren und Gustieren ein. Mehr als 50 Kunsthandwerksaussteller aus Österreich und Nachbarländern präsentieren den Besuchern dort jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Werke rund um die Themen Ostern und Frühlingserwachen. Neben dem Kunsthandwerk wird den kleinen und großen Besuchern ein Kinderprogramm, Live-Musik und vieles mehr geboten. Der Eintritt zum Trauner Ostermarkt kostet drei Euro.

Damit das Wetter nicht zum Spielverderber wird: Neben guter Laune sollten die Besucher vor allem an warme und regenfeste Kleidung denken, denn die Wettervorhersage meint es mit den Veranstaltern nicht gut:

Palmweihen

Am Samstag, 9. April, ab 8 Uhr und Sonntag, 10. April, ab 9 Uhr verkauft der Trachtenverein „D’Stoaklüftla“ Palmbuschen und Osterschmuck am Kirchenplatz in St. Gilgen.

Am Samstag, 9. April, werden am Dorfplatz in Strobl um 9.30 Uhr die Palmbuschen gesegnet. Anschließend gibt es Kuchen und Palmeier vor der Pfarrkirche.

Am 9. April findet um 14 Uhr die Segnung der Palmbuschen und eine Eucharistiefeier am Vorplatz der St.-Konrad-Kirche in Abersee statt.

Die Segnung der Palmbuschen am Postplatz findet am 10. April um 9.30 Uhr in St. Wolfgang im Salzkammergut statt, anschließend Prozession zur Kirche mit musikalischer Begleitung durch die Orts- und Bauernmusik und Festgottesdienst.

Die Palmbuschen-Segnung in Frankenmarkt ist am 10. April um 9.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus.

Mehr Ostermärkte: Ihre Veranstaltungstipps für das Wochenende schicken Sie uns gerne an online@nachrichten.at.