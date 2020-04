Osterbotschaft des Bischofs: „Jeder erlebt Auferstehungserfahrungen“

In der Osternacht erinnerte Bischof Scheuer daran, dass sich Auferstehungserfahrungen häufig mitten im Alltag ereignen. Auch dort, wo Menschen in Corona-Zeiten ihren Alltag neu miteinander gestalten, „wo wir einander ertragen und aufbauen“, werde ein Stück Auferstehung spürbar, so Scheuer.

Was unsere Gesellschaft oft kalt und unbarmherzig mache, sei die Tatsache, dass in ihr Menschen an den Rand gedrückt würden: „Die Arbeitslosen, die psychisch und physisch Kranken, die Asylwerber, die Flüchtlinge“, sagte der Linzer Bischof. Was könne da Auferstehung heißen? „Die Zusage: Du bist kein Außenseiter, du gehörst zu uns. Ihr Kinder und Jugendliche seid im Gottesdienst willkommen, ohne euch in allem anpassen zu müssen. Ihr gehört zu uns, die ihr pflegebedürftig seid oder eure Angehörigen pflegt.“ Ihr gehört dazu – das sollten in der Kirche auch jene hören, deren Beziehung gescheitert und deren Ehen zerbrochen sind. „Auferstehung heißt da: Du bist nicht allein, nicht im Stich gelassen, du gehörst dazu“, sagte Scheuer.

Normalerweise wird in der Osternacht auch das Taufwasser geweiht; diese Weihe wird heuer auf jenen Sonntag verschoben, an dem erstmals wieder miteinander in den Kirchen Gottesdienst gefeiert werden kann.

Wann ist Ostern?

Bischof Scheuer stellte eine Frage in Zentrum seiner Predigt am Ostersonntag. „Wann ist Ostern? Wenn die Ostersträucher blühen? Wenn wir Eier pecken, die Kinder nach Nestern suchen, Osterhasen zu sehen sind? Wenn wir das österliche Brauchtum pflegen?“

Ostern sei nicht einfach ein Zeitpunkt, ein Datum im Kalender, sondern ein Übergang. Ostern fände auch nicht für alle zur gleichen Zeit statt. "Manche sind noch beim Gründonnerstag der Angst, andere beim Schweigen des Karsamstags, viele leben vor dem Aschermittwoch in der Erlebnisgesellschaft ohne Verantwortung und ohne Entschiedenheit. Manche fühlen sich einfach verlassen wie Jesus am Karfreitag“, sagte Scheuer.

Er betonte, die große Auferstehung Jesu, der Himmel, erschließe sich täglich in kleinen Erfahrungen des Lebens: Auferstehung aus dem matten Alltag, aus Sorgen, aus festgefahrenen Situationen, aus schlechter Laune, aus Stress und Qual. Auferstehung vor dem Tod erlebe jeder und jede: "Einmal haben wir einen Schmerz um einen geliebten Menschen gespürt, den wir für nichts in der Welt mehr eintauschen möchten. Einmal haben wir eine Blume wahrgenommen und darüber gestaunt, dass es so etwas Schönes einfach gibt. Einmal haben wir erfahren, was Freundschaft ist. Einmal haben wir geholfen, weil wir gewusst haben, was zu tun ist, und gespürt: Ich bin am richtigen Platz“, sagte der Linzer Bischof.

Es gebe Sternstunden des Lebens, die wir nie vergessen würden. Das seien Bilder der Lebensfreude, des Glücks, der Freundschaft, der Hochzeit, des Essens und Trinken, der Verwandlung von Trauer und Schmerz. Der liebe Gott habe sich diese irdischen Freuden ausgedacht. „Er hat uns nicht zum Frust geschaffen, sondern zum Glück. Erfahrungen der kleinen Auferstehung und der kleinen Freude im Alltag erschließen uns die Auferstehung Jesu. Sie geben Mut, Vertrauen und Hoffnung, gerade auch in schweren, dunklen Zeiten“, sagte Scheuer.

Osterwünsche und „Osterboten“

„Wenn wir aus Gründen der Nächstenliebe, um andere zu schützen, um uns selbst zu schützen, voneinander Abstand halten, ist dennoch die Kraft des Lebens und des Auferstandenen stärker als die Quarantänen, als unser Abgeschiedensein, sagte Scheuer.

Seinen Dank brachte der Bischof all jenen gegenüber zum Ausdruck, die „Osterboten“ sind, also Zeugen der Auferstehung. Das seien jene, die den Alltag in schwierigen Zeiten unter schwierigen Bedingungen bewältigen, jene, die sich gerade in diesen Tagen für andere einsetzen, auf andere schauen, die für die Grundversorgung da sind. Jene, die in medizinisch-pflegerischen Berufen arbeiten, aber auch in der öffentlichen Verantwortung.

Zeugen der Auferstehung seien auch jene, die die Kommunikation ermöglichen: „Die Medien, denen ich danken möchte“, sagte Scheuer. Er dankte allen, die die frohe Botschaft von der Auferstehung leben und anderen mitteilen. "Auch und gerade in den kirchlichen Berufen“, so der Bischof.

Ostermontags-Gottesdienst im Livestream auf nachrichten.at

Am Ostermontag wird der letzte der sechs Gottesdienste mit Bischof Scheuer aus der Linzer Priesterseminarkirche übertragen - nachrichten.at und LT1 zeigen die Messe live um 10 Uhr.