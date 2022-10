Doris Leitner ist aufgeregt. Die Sonne, die das nebelfreie Schenkelfelden in orangerote Herbstfarben taucht, passt so gar nicht zur Gemütslage der Bürgermeisterin (VP). Wut und Unverständnis dominieren zu Wochenbeginn. Weil irgendjemand nächtens in ihrer Gemeinde zu einer „mehr als bedenklichen“ Aktion ausgerückt war.