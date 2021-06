Leerstehende Geschäftsgebäude aktivieren, Abriss alter, verwaister Industrie- und Gewerbeobjekte vorantreiben und ungenutzten Etagen in den Zentren neues Leben einhauchen: Durch die Belebung von Orts- und Stadtkernen will das Land die Bebauung freier Wiesengrundstücke abwenden. "Derzeit rinnt das bisherige Zentrum aus und Orts- und Stadtkerne veröden", sagte gestern der zuständige Landesrat Markus Achleitner (VP) bei einem Pressetermin in Kronstorf.