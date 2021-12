Ortschefs und ihr Versuch, die Impfquote zu heben

Josef Leimer hat ein Ziel. Im Jänner soll Braunau nicht mehr der Bezirk mit der niedrigsten Impfquote im Land sein. Einfach wird dies aber nicht: "In manchen Gemeinden reichen schon wenige Impfgegner, die Radau machen und damit viele Leute auf ihre Seite ziehen", sagt der Ortschef von Helpfau-Uttendorf und Sprecher aller Bürgermeister im Bezirk Braunau. Besonders problematisch sei es, "dass auch manche Hausärzte Bürgern vom Impfen abgeraten haben", sagt Leimer und nimmt Bezug auf einen Bericht der OÖNachrichten.

Bei der Impfquote liegen tatsächlich Welten zwischen Oberösterreichs Gemeinden. Von 43,3 Prozent in Auerbach (Bezirk Braunau) bis 77,2 Prozent in Goldwörth (Bezirk Urfahr-Umgebung) reichen die Zahlen. Das Land reagiert mit einer großen Impfaktion, die diese Woche in den Gemeinden läuft.

Schlusslichter warten zu

Doch ausgerechnet die Schlusslichtkommunen Auerbach und Pischelsdorf warten zu und wollen mit der Aktion erst im Jänner 2022 starten. In Auerbach seien sehr viele Menschen genesen, daher wäre die Impfquote so niedrig, vermutet Bürgermeister Josef Seidl (VP). Wie viele es von den 718 Einwohnern genau seien, wisse er nicht. Bürgermeister Seidl ist auch der Ansicht, dass "eine überstandene Infektion, quasi eine natürliche Impfung, ja der beste Schutz" sei. Und man wolle als Gemeinde für alle da sein, für "Geimpfte, Ungeimpfte und auch für Skeptiker".

Auch Erich Priewasser in Höhnhart und Günther See in Eberstalzell (beide VP) sind Ortschefs in Gemeinden mit sehr niedriger Impfquote. Sie werden eigener Aussage nach nicht müde, Impfskeptiker von den Vorteilen einer Immunisierung zu überzeugen. "Aber es ist nicht leicht und manchmal wirklich mühsam", sagt Priewasser. Ständig werde man mit Fake News aus den sozialen Medien konfrontiert, denen verunsicherte Bürger Glauben schenken würden. Ähnlich geht es Bürgermeister See in Eberstalzell: "Ich sage immer, Leute, bitte geht’s impfen, aber die Hardliner machen einfach dicht. An sie kommt man kaum noch heran." Bei der dieswöchigen Impfaktion sind Höhnhart und Eberstalzell jedenfalls dabei.

Einzelne Bürgermeister, die sich für das Impfen stark machen, sehen sich Angriffen von Impfgegnern ausgesetzt, darunter auch Vereinsvorsitzende, die öffentlich Stimmung gegen die Gemeindeführung machten. Nicht zuletzt deshalb formulierten Leimer und Kollegen einen Brief an Vereinschefs. "Zeigen Sie Solidarität gerade jetzt vor Weihnachten!", heißt es da. Man solle Medizinern vertrauen "und nicht den selbsternannten ‚Experten‘ aus gewissen Parteien und sozialen Medien".

Gegen eine Partei der Impfgegner muss sich auch Martin Haider (VP) durchsetzen. Er ist Bürgermeister von Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land), wo die MFG bei den vergangenen Gemeinderatswahlen 26,7 Prozent der Stimmen erreichte und zweitstärkste Fraktion wurde. Auch Maria Neustift ist im Impfquoten-Ranking der zehn schlechtesten Gemeinden Oberösterreichs vertreten. "Viele sind einfach unbelehrbar. Natürlich macht die MFG ordentlich Stimmung gegen die Impfung, das reißt die Leute mit", sagt Haider.

"Einige glauben, dass sie sich eh nicht anstecken können, weil sie ja ein gesundes Immunsystem und kaum Kontakt mit anderen Leuten hätten." Andere würden bis auf den letzten Drücker, also auf die Impfpflicht warten.

Bekommen die Kommunalpolitiker in ihrem Bemühen um ein Anheben der Impfquote auch Unterstützung der Landesparteien? "Ja natürlich", sagt VP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger. Bei den derzeit online abgehaltenen Bezirksparteikonferenzen "werben wir bei den Bürgermeistern und Funktionären aktiv für die Impfung und liefern auch Argumente dafür". Und wenn ein Bürgermeister bei dem wichtigen Thema so gar nicht in die Gänge kommen will? "Dann suchen wir das Gespräch mit ihm. Wir machen dabei aber keinen Druck, sondern versuchen ihn zu überzeugen. Denn Druck erzeugt oft Gegendruck", sagt Hiegelsberger.

Impfwerbung in Schaukästen

Auch die Landes-SPÖ "macht sehr viel pro Impfung. Wir versorgen Bürgermeister und Funktionäre mit Argumenten und rufen auch mit einer Plakatkampagne in den Schaukästen zum Impfen auf", sagt SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer.

Anders die Situation bei der FPÖ. "Wir sind zwar nicht gegen das Impfen, sondern nur gegen einen Impfzwang", sagt der blaue Landesgeschäftsführer Hubert Schreiner. Dennoch sei es allein Sache der Ortschefs, ob diese für das Impfen werben wollen oder nicht. "Das wird bei uns individuell vor Ort entschieden", sagt Schreiner. Josef Maislinger, FP-Bürgermeister in Eggelsberg, hat sich mit "Eggelsberger impfen Eggelsberger" jedenfalls für eine Impfkampagne entschieden. Und auch in der FP-Gemeinde Gaspoltshofen wird für das Impfen geworben.