Orientierung verloren: Linzer Familie von Berg gerettet

In Hüttschlag bargen sie in der Nacht eine vierköpfige Familie aus Linz, die im verschneiten alpinen Gelände die Orientierung verloren hatte. Beim Gosaukamm brachten Bergretter drei Tschechen mitten in der Nacht ins Tal, und auch in Zell am See mussten die Helfer am Sonntag zwei Mal ausrücken, um verirrte Wanderer zu bergen.

Die Linzer Familie war gestern zu einer Wanderung auf den Spielkogel (2.144 Meter) im Gemeindegebiet von Hüttschlag (Pongau) aufgebrochen. Beim Versuch, den Weg abzukürzen, verloren die vier allerdings im verschneiten Gelände die Orientierung. Gegen 18.00 Uhr konnten sie nicht mehr weiter und setzten mit dem Handy einen Notruf ab. Dann riss jedoch die Verbindung ab. Ein Polizeihubschrauber fand später beim Suchflug einen Jugendlichen, der vom Standort der Familie etwas aufgestiegen war, um eine Handyverbindung für den Notruf zu finden. Der Helikopter nahm ihn auf, die drei anderen Familienmitglieder wurden später ebenfalls entdeckt, konnten wegen der Dunkelheit aber zunächst nicht geborgen werden.

30 Helfer im Einsatz

Bergretter stiegen daher zu den drei Oberösterreichern auf und warteten gemeinsam mehrere Stunden, bis ein geeigneter Hubschrauber zur Verfügung stand, der die Familienmitglieder mit dem Seil bergen konnte. Die Helfer selbst stiegen zu Fuß wieder ab und waren gegen 1.00 Uhr wieder im Tal. Insgesamt stand rund 30 Helferinnen und Helfer der Bergrettung Hüttschlag, der Feuerwehr und der Alpinpolizei im Einsatz, wie die Bergrettung am Montag mitteilte.

Ebenfalls in der Nacht musste die Bergrettung Annaberg (Tennengau) ausrücken, weil sich drei Tschechen im Bereich des Donnerkogels im Gosaukamm verstiegen hatten. Da kein Hubschrauber für eine Bergung zur Verfügung stand, mussten die Helfer aufsteigen und die Tschechen ins Tal bringen. Hier dauerte der Einsatz bis 2.00 Uhr.

Zwei weitere Einsätze beschäftigten am Sonntag die Bergrettung in Zell am See, wo sie ebenfalls verirrte Wanderer bergen musste.

