"Orgasmuspäpstin" bei Prozess: "Habe in der Schule nie darüber gesprochen"

Sie unterrichtete an einer Volksschule im Mühlviertel und trat nebenberuflich als "Orgasmuspäpstin" in sozialen Medien auf. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun – das ist die Ansicht der Pädagogin. Die Bildungsdirektion Oberösterreich sieht das anders, sie beendete das Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung. Das war am 22. Dezember 2023, seither wehrt sich die 48-Jährige gegen ihre Entlassung.

Die Orgasmuspäpstin betont am Donnerstag beim Zivilprozess im Landesgericht Linz mehrfach: ihre Social-Media-Tätigkeiten hätten die Schule "überhaupt nicht" betroffen. Sie habe in der Schule auch nie darüber gesprochen. "Das waren für mich zwei komplett strikte Sachen". Ihre Zielgruppe als "Orgasmuspäpstin" seien heterosexuelle 40- bis 65-jährige Menschen.

"Viele Anfragen von älteren Frauen und Männern"

Auf die Frage der Richterin, ob sich denn die Zielgruppe mit der Nutzergruppe von TikTok decken würde, sagte die entlassene Lehrerin: "Derzeit bekomme ich auf Tiktok viele Anfragen von älteren Frauen und Männern". Auf ihren TikTok- und Instagram-Accounts nennt sie sich "Orgasmus-Päpstin" und gibt laut eigenen Angaben Tipps "für ein wunderschönes Liebesleben". Den Account als "Orgasmuspäpstin" habe sie im November 2023 "spaßhalber" eröffnet. Erst im Jänner 2024 habe sie ein Gewerbe angemeldet.

Die Bemühungen, einen Vergleich beim Arbeits- und Sozialgericht auszuhandeln, sind gescheitert. Die Bildungsdirektion verlangt, dass die Pädagogin nicht mehr in Oberösterreich unterrichtet. Doch diese will das nicht hinnehmen. Die Verhandlung ist für vier Stunden anberaumt.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel