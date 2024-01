"Orgasmus-Päpstin" aus Schuldienst entlassen: "Schließt sich eine Tür, dann geht eine neue auf"

Als Coach für ältere Menschen, deren Liebes- und Sexleben schon etwas eingerostet ist, betreibt die Pädagogin Monika R. auf Instagram und TikTok einen Online-Auftritt als "Orgasmus-Päpstin", bietet auch Zoom-Seminare an.

Doch dieses nebenberufliche Engagement hat die 47-Jährige ihren Job als Volksschullehrerin gekostet. Wie berichtet, wurde die Niederösterreicherin zum Jahresende "mit sofortige Wirkung", also fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Unvereinbar sei die Tätigkeit als "Love-Coach" mit dem Berufsbild einer Volksschullehrerin, argumentiert die Bildungsdirektion. "Als Landeslehrperson wird von Ihnen verlangt, sich in der Öffentlichkeit entsprechend zu präsentieren".

"Wenn sich eine Tür schließt, dann geht eine neue auf", sagt die entlassene Lehrerin und blickt mit Optimismus in die Zukunft. Diese sieht sie in der Freiberuflichkeit, auch wenn sie betont, immer gerne als Volksschullehrerin unterrichtet zu haben.

"Ich habe Religionswissenschaften studiert und habe danach die Ausbildung zur VS-Lehrerin nachgeholt", schildert sie ihren Werdegang. Nachdem sie viele Jahre in Niederösterreich tätig war, wechselte sie 2016 nach Oberösterreich in den Schuldienst, arbeitete in einer Volksschule im Mühlviertel als Sportlehrerin, gab auch integrativen Unterricht für Kinder mit Migrationshintergrund und Förderunterricht, zuletzt im Ausmaß von 15 Stunden pro Woche.

"Sehr anstrengende Wochen"

Nach ihrer Entlassung aus dem Schuldienst seien die vergangenen Wochen „sehr anstrengend“ gewesen. „Ich denke, die Bildungsdirektion hat nicht damit gerechnet, dass ich mit meiner Entlassung an die Öffentlichkeit gehe.“ Negative Reaktionen auf ihr "Outing" habe sie nicht bekommen.

In der Volksschule fehlt nun natürlich mitten im laufenden Schuljahr eine Lehrkraft. Der Job werde neu ausgeschrieben, heißt es dazu aus der oberösterreichischen Bildungsdirektion.

