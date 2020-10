Orange Corona-Ampel: In Oberösterreich ändert sich nichts

Die Corona-Ampel-Kommission des Bundes hat, wie berichtet, am Donnerstag die Landeshauptstadt Linz sowie fünf weitere Bezirke (Wels-Stadt, Rohrbach, Linz-Land, Vöcklabruck und Gmunden) auf die Ampelfarbe "Orange" eingestuft. Die Schulampel bleibt in allen orangen Bezirken auf gelb, hieß es am Freitag sowohl seitens des Landes als auch der Bildungsdirektion. Es wird daher vorerst nicht auf Distance-Learning umgestellt. Die Infektionsketten seien derzeit gut nachvollziehbar und die Aufklärungsquote sei hoch, begründete LHStv. Christine Haberlander (ÖVP), warum sie momentan keine Notwendigkeit für Verschärfungen sieht. Sie appelliere aber an alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, die bestehenden Maßnahmen einzuhalten.

Zuvor hatten der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Gesundheitsstadtrat Michael Raml bereits mitgeteilt, dass sich für die Stadt und ihre Bewohner nichts ändern wird. Verschärfte Maßnahmen seien derzeit nicht angedacht und "bei aller gebotenen Vorsicht nicht notwendig", hieß es in einer Aussendung.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ein "Teil-Lockdown" wäre unverhältnismäßig, da die Situation eine andere sei als im Frühjahr: "Es wird heute ein Vielfaches mehr getestet, was natürlich auch höhere Zahlen bedingt". So hätte die vergangene Woche gezeigt, dass die Gesundheitsbehörde des Magistrats gemeinsam mit dem Krisenstab des Landes Oberösterreich das Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt unter Kontrolle hat. Mit Stand Freitag, 10 Uhr, verzeichnete Linz 197 aktive Covid-19-Infektionen. 784 Personen befanden sich in Quarantäne. Die Einhaltung der behördlichen Absonderung werde auch vom Stadtpolizeikommando überprüft, so Luger.

"Sinnloses Polit-Marketing-Instrument"

"Ich halte weiterhin an meiner Position fest, dass die Corona-Ampel des Bundes ein sinnloses Polit-Marketing-Instrument ist", so Luger. Das Linzer Stadtoberhaupt hatte, wie berichtet, bereits Anfang September eine Abschaltung der Ampel gefordert.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.