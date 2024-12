Opfer um 845.000 Euro betrogen: Drei Jahre Haft für Linzer DJ

Um seinen aufwendigen Lebensstil finanzieren zu können, soll der einschlägig vorbestrafte Angeklagte insgesamt 59 Opfern viel Geld für angeblich lukrative Investments in Kryptowährungen herausgelockt haben. Laut Anklage entstand dadurch ein Gesamtschaden von rund 845.000 Euro. Am Dienstag wurde der 38-Jährige zu drei Jahren Haft verurteilt. Viele der Opfer saßen am Dienstag im Verhandlungssaal im Linzer Landesgericht. Kopfschütteln löste bei ihnen der DJ mit seinen Schlussworten