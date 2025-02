OP-Assistenz: Ersten 10 Absolventen kommen aus Oberösterreich

Die medizinischen Möglichkeiten werden immer vielfältiger, und mit ihnen auch die Anforderungen am OP-Tisch. Dafür braucht es geschultes Personal. Im Jahr 2022 wurde daher in Österreich der Fachberuf der Operationstechnischen Assistenz, kurz OTA, ins Leben gerufen. In einer dreijährigen Ausbildung sollen sich Fachkräfte medizinisches Wissen und handwerklich-technisches Geschick aneignen. So auch am Klinikum Wels-Grieskirchen. Das Ausbildungszentrum hat parallel dazu einen "Upgrade"-Lehrgang für bereits erfahrenes OP-Personal etabliert. Nach zwei Jahren haben jetzt die ersten zehn OTAs ihre Ausbildung abgeschlossen. Damit sind sie die ersten in Österreich.

Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander, Sr. Franziska Buttinger, Geschärftsführerin Klinikum Wels Grieskirchen sowie Mag. Karin Zauner, Direktorin des Ausbildungszentrum mit den österreichweit ersten OTA-AbsolventInnen Bild: Land OÖ/ANDREAS KRENN

OTA ersetzt einjährige Sonderausbildung

"Ohne die gute Zusammenarbeit mehrerer spezialisierter Berufsgruppen wäre die moderne Medizin und die bestmögliche Versorgung der Menschen nicht denkbar", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) am Freitag. Bisher absolvierte das Pflegepersonal im Operationsbereich eine einjährige Sonderausbildung. Künftig soll die spezialisierte Ausbildung diese ersetzen. "Die Absolventen haben sich intensiv mit den Abläufen im OP-Bereich, in der Endoskopie und in Notfallambulanzen beschäftigt", sagt Ausbildungsleiterin Karin Zauner. Vorbereitet werden sie vorwiegend auf die Betreuung und Versorgung von Patienten im OP-Saal. Zu den weiteren Aufgaben der OTAs zählen die Vorbereitung der Instrumente, die intraoperative Assistenz sowie die OP-Dokumentation.

28.000 Operationen in Wels-Grieskirchen

Derzeit absolvieren 164 angehende OTAs ihre Ausbildung an den oberösterreichischen Ordensspitälern und den Standorten der Gesundheitsholding. Der Bedarf nach qualifiziertem Personal am Klinikum Wels-Grieskirchen sei mit jährlich 28.000 Operationen groß, sagt Geschäftsführerin Franziska Buttinger: "Daher braucht es gerade im OP sowie in der postoperativen Versorgung das perfekte Zusammenspiel von speziell geschulten Fachkräften."

Voraussetzung für die dreijährige Vollzeitausbildung ist die erfolgreiche Absolvierung eines Aufnahmeverfahrens. Erfahrene OP-Assistenten dürfen im zweiten Ausbildungsjahr einsteigen. Im September 2025 startet der nächste Lehrgang. Die Anmeldefrist läuft bis 11. Mai 2025.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Tödliche Überdosis? Gutachten entkräftet Vorwurf gegen Spitalsarzt KIRCHDORF. Laut einem neuropathologischen Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat, war die Verabreichung des morphinhaltigen ... Tödliche Überdosis? Gutachten entkräftet Vorwurf gegen Spitalsarzt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Elena Muss Elena Muss