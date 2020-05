So schnell kann eine erfolgreiche Berufslaufbahn eine dramatische Wende erfahren: „Extrem berührt“, so sein Anwalt, sitzt jener Herzchirurg, dessen Verhalten bei einer Operation Anfang Mai österreichweit Schlagzeilen ausgelöst hat, in den Räumen einer Linzer Anwaltskanzlei. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Nennen wir ihn daher Dr. Y., auch wenn sein Nachname mit einem anderen Buchstaben beginnt.