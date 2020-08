Operation gelungen: Beide Bypässe sind gelegt

Ihre offizielle Bezeichnung wurde den Dimensionen dieser Baustelle nicht gerecht: "Sicherheitsausbau der A7 Mühlkreis-Autobahn in Linz", nannte die Asfinag das Projekt. Dieser "Sicherheitsausbau" hatte es in sich. Etwa 200 Millionen Euro und 8000 Tonnen Stahl wurden verbaut. Sicherer ist die Donauquerung der A7 zwar auch geworden, aber das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt. Zwei neue Brücken sind entstanden, diese sogenannten Bypässe flankieren nun die alte Autobahnbrücke aus dem Jahr 1972.

Statt der bisher sechs Fahrstreifen führen hier jetzt zehn Fahrstreifen und zwei neue, deutlich breitere Radwege über die Donau. Ein gewaltiger Verkehrsknotenpunkt aus Auf- und Abfahrten ist mitten in der Landeshauptstadt entstanden. Heute wird der zweite dieser Bypässe am späten Vormittag nach einem Fototermin mit der Politprominenz für den Verkehr freigegeben. Der erste Bypass ist bereits seit 8. Juni in Betrieb. Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend.

Seit zehn Wochen ist der früher nahezu alltägliche Stau aus Richtung Norden auf der Brücke verschwunden. Bis zu 100.000 Fahrzeuge pro Tag überqueren auf der A7 die Donau in Linz. Das zentrale Ziel des Großprojekts ist eine Entwirrung dieses mächtigen Verkehrsstroms. Lenker, die nach Linz wollen oder von Linz kommen, werden von jenen getrennt, die Linz "nur" durchfahren. Die Hauptbrücke bleibt nun dem Durchzugsverkehr vorbehalten. "Diese Trennung scheint gut zu funktionieren, die erste Bilanz fällt sehr positiv aus", sagt Martin Pöcheim, Regionalleiter der Asfinag. "Die Verkehrsfreigabe der ersten Bypassbrücke hat für alle Betroffenen eine gewaltige Erleichterung gebracht", sagt auch Klaus Schobesberger, Obmann der Linzer Wirtschaftskammer.

Vor dieser ersten positiven Bilanz lagen 28 Monate Bauzeit. Vier gewaltige Brückenpfeiler wurden in der Donau betoniert. Diese Flusspfeiler stehen auf je 25 Pfählen, die als Fundament zehn Meter tief unter die Donausohle ins Flussbett getrieben wurden. Auf den vier Brückenpfeilern wiederum ruhen die einzelnen Stahlelemente der Brücken. Diese bis zu 1500 Tonnen schweren Kolosse wurden nicht auf der Donau gebaut, sondern auf einem Vormontageplatz in Urfahr zusammengeschweißt, ehe sie auf speziellen Lastkähnen zur Brücke verschifft und dort mit hydraulischen Pressen zentimetergenau auf die Pfeiler gehoben wurden. Bis zu 200 Bauarbeiter von 80 verschiedenen Firmen waren auf der Baustelle gleichzeitig beschäftigt.

Das weithin sichtbarste Merkmal der beiden Zusatzbrücken sind ihre hohen Pylonen. Tonnenschwere Stahlkabel wurden von ihnen aus gespannt. Sie geben der Brücke zusätzliche Stabilität.

Ausständig ist nun noch die Sanierung der Fahrbahnen auf der alten Hauptbrücke. Diese wird in den Jahren 2022 und 2023 in Angriff genommen und je einige Monate dauern. Während der Bauzeit werden dann die neuen Bypässe als Hauptschlagader für den Verkehr dienen.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at