"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns das Klima klaut", war gestern Nachmittag lautstark in der Linzer Innenstadt zu hören. Jung und Alt, Schüler, Eltern und andere Erwachsene kamen gegen 14 Uhr am Vorplatz des Linzer Hauptbahnhofs zusammen. In der Hand große Schilder mit Appellen an die Politik: "There is no planet B" ("Es gibt keinen Planeten B"), "Opa, was ist ein Schneemann?" und "Wissenschaft statt Hausverstand" war in großen bunten Lettern auf Kartons geschrieben.