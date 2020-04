OÖVV-Semesterkarten gelten bis Februar 2021

Nur wenige Tage nach dem Beginn des Sommersemesters wurden aufgrund der Corona-Krise die österreichischen Hochschulen geschlossen. Zudem sind Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten, die die Mobilität der Studierenden stark einschränken.

Daher sind auch die von den Studenten erworbenen Semesterkarten für öffentliche Verkehrsmittel überwiegend nutzlos. Auf zahlreiche Anfragen von Studenten hat der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) nun regiert und die Gültigkeit der Semesterkarten ohne zusätzliche Kosten bis Ende Februar 2021 verlängert. All jenen, die dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen können oder wollen, bekommen ihr Geld zurück.

Bis vor Kurzem war ungewiss, wie der Universitätsbetrieb im Sommersemester 2020 aussehen wird. Aus diesem Grund hat der OÖVV mit Maßnahmen noch zugewartet und die Studierenden um Geduld gebeten. Vor wenigen Tagen hat die österreichischen Bundesregierung jedoch bekannt gegeben, dass im Sommersemester 2020 kein regulärer Lehrbetrieb an den Hochschulen mehr stattfinden wird. Das Semester soll „neutral“ gestellt werden.

Grundsätzlich sehen die Geschäftsbedingungen des OÖVV bei Semesterkarten wegen der hohen Förderung der Gebietskörperschaften keine Stornierung vor. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation hat der OÖ Verkehrsverbund in Abstimmung mit dem Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner und den Linz AG Linien jetzt eine Lösung festgelegt, um den Studentinnen und Studenten bestmöglich, rasch und unkompliziert entgegenzukommen: „Wir befinden uns in einer für uns alle außergewöhnlichen und schwierigen Situation. Wir haben uns daher in Abstimmung mit dem Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner und den Linz AG Linien dazu entschieden, den Studierenden rasch und unbürokratisch zu helfen“, sagt Herbert Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft.

Wichtige Informationen zu den Semesterkarten auf einen Blick

Die Gültigkeit aller OÖVV Semesterkarten für das Sommersemester 2020 wird auf das Wintersemester 2020/21 bis einschließlich Februar 2021 ohne zusätzliche Kosten ausgeweitet. Die Studierenden können ihre aktuelle Semesterkarte also behalten und im Wintersemester nutzen.

Sollten Studierende dieses Angebot nicht nutzen können, weil sie zum Beispiel ihr Studium schon abgeschlossen haben, und somit im Wintersemester 2020/21 keine OÖVV Semesterkarte mehr benötigen, wird ihnen das gesamte Fahrgeld rückerstattet. Die Rückerstattung der Kosten kann über ein Online-Formular auf der Homepage des OÖ Verkehrsverbundes beantragt werden.

Studierende, deren Wohn- oder Studienort sich ändert, können eine Neuausstellung ihrer Semesterkarte beantragen. Der bereits bezahlte Betrag wird dabei berücksichtigt und entsprechend gegengerechnet.

Studentinnen und Studenten mit einem gültigen Mega-Ticket (Jahreskarte) der Linz AG Linien erhalten ab Anfang Mai nähere Informationen auf der Website www.linzag.at.

