OÖVV hat mehr Fahrgäste als vor der Corona-Pandemie

Die Lockdowns in der Corona-Pandemie ließen die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr stark sinken. Doch inzwischen seien die Kunden nicht nur zurückgekehrt, an bestimmten Tagen seien sogar mehr Menschen mit den Öffis unterwegs als im Jahr 2019, also vor der Pandemie, teilt ein Sprecher des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) mit. Im Regionalbusverkehr betrage das Plus an Samstagen 14 Prozent, an Sonn- und Feiertagen rund 25 Prozent. Gründe dafür seien "attraktive Tarifangebote" wie das Klimaticket OÖ, aber auch OÖVV-Kooperationen, etwa mit den Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen.