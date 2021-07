OÖN-Zeugnisaktion holt wieder Erfolgreiche vor den Vorhang

Das Schuljahr ist seit knapp einer Woche Geschichte und für die meisten auch angesichts der Corona-Maßnahmen eines, das man schnell wieder aus dem Gedächtnis streichen wird wollen. Aber in Erinnerung bleiben sicherlich die guten Noten – und dafür sollen alle ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler des Landes bei der OÖN-Zeugnisaktion belohnt werden.

Bis 25. Juli können Volksschüler, die ausschließlich Einser in ihrem Zeugnis haben, sowie Schüler der höheren Schulen mit gutem und ausgezeichnetem Erfolg daran teilnehmen. Natürlich nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Dafür gibt es dann vier Wochen lang die KinderNachrichten und ein Goodie-Paket von Hartlauer. Zudem werden unter allen Einreichungen 40 Tagespässe für die Piratenwelt Aquapulco verlost.

Wie funktioniert die OÖN-Zeugnisaktion? Zuerst heißt es ein Porträt-Foto mit Name, Adresse und Schule sowie einer Zeugniskopie auf nachrichten.at/zeugnis hochzuladen. Wer dies bis zum 25. Juli tut, erhält dann ein Bestätigungsmail und kann sich damit in der nächsten Hartlauer-Filiale in Oberösterreich sein Goodie-Paket abholen.

Damit nicht genug, werden die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler ihr Bild auch in der jeweiligen Lokalausgabe finden. Denn die OÖN sprechen "Einser-Kindern" auf diese Weise auch noch einen sichtbaren Dank und Anerkennung für ihre Leistungen aus.