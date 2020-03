OÖN-Sprechstunde ab 10 Uhr: Psychotherapeutin Herta Wimberger

Was tun, wenn einem die Decke zuhause auf den Kopf fällt? Wie den Alltag mit Kindern neu strukturieren? Psychotherapeutin Herta Wimberger beantwortet alle Fragen heute, Dienstag, 17. März, von 10 bis 12 Uhr.

MITTWOCH

Rechtzeitig zum Start in die Gartensaison beantwortet Biogärtner Karl Ploberger wieder alle Fragen der OÖN-Leser. Zu erreichen ist der Experte am Mittwoch, 18. März, von 10 bis 11 Uhr am OÖN-Telefon.

DONNERSTAG

Die Krise ist eine enorme Herausforderung für die Unternehmen. Irmgard Müller (Bild), Leiterin der Servicestelle der Wirtschaftskammer, und Juristin Silvia Weigl geben am Donnerstag, 19. März, Auskunft von 10 bis 12 Uhr.

FREITAG

In der Coronakrise stellen sich viele arbeitsrechtliche Fragen. Ernst Stummer, Leiter des Rechtsschutzes der Arbeiterkammer, beantwortet Ihre Fragen am Freitag, 20. März, von 10 bis 12 Uhr.