OÖN-Serie "Unser Wald" brachte 21.000 Baumpatenschaften

Der Wald als Klimaretter und als wichtiger Lebensraum für Menschen und Tiere: Acht Wochen lang haben wir in unser Serie „Unser Wald. 100.000 Bäume für Österreich“ die unterschiedlichsten Aspekte des Waldes beleuchtet – vom Holz als Rohstoff, seiner wichtigen Bedeutung für das globale Klima beziehungsweise den Klimawandel bis hin zur Baumkunde, wie man etwa eine bestimmte Baumart erkennt.

Der Schwerpunkt ist nicht nur auf großes Interesse unserer Leserinnen und Leser gestoßen – unterstützt durch viele nachhaltige Partner –, sondern die große OÖN-Familie hat sich auch aktiv an der Aktion beteiligt. Unsere Abonnentinnen und Abonnenten haben uns ihre schönsten Waldfotos geschickt, sich mit Ideen zur Serie per Mail gemeldet und vor allem Baumpatenschaften übernommen, damit mehr Bäume in Oberösterreich gepflanzt werden. Der Dank gilt dabei auch vielen Firmen und Partner, die die Aktion ebenfalls getragen und Patenschaften übernommen haben.

Der Blick zurück und nach vorne

In Interviews mit Experten haben wir gelernt, dass manche Baumarten besser mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommen, wie etwa die Douglasie, und diesen Bäumen und dem Mischwald wohl die nahe Zukunft gehören wird. Beim Blick zurück wurde auch klar, dass es immer schon Veränderungen gab: Denn Europa war einst und jetzt ein Kontinent der Wälder, vor rund 6000 Jahren waren sogar 80 Prozent der Fläche von Urwald bedeckt. Unsere Serie geht jetzt in eine kurze Winterpause und wird dann rechtzeitig mit dem Erwachen der Natur im Frühjahr fortgesetzt.

Zahlen und Fakten

21.407 Baumpatenschaften wurden bisher schon von unseren Leserinnen und Lesern der Oberösterreichischen Nachrichten sowie Firmen und Partnern der Serie „Unser Wald. 100.000 Bäume für Oberösterreich“ übernommen – und es sollen dann im Frühjahr, wenn die Aktion fortgesetzt wird, noch viel mehr werden. Alle Informationen, wie Sie Teil der Initiative werden und auch eine Baumpatenschaft übernehmen können, finden Sie hier.



9747 Stimmen wurden beim Online-Voting für die schönsten Waldfotos auf unserer Homepage abgegeben. Mehr als 160 Bilder haben unsere Abonnentinnen und Abonnenten zum Thema „Seele baumeln lassen im Wald“ hochgeladen. Das Siegerfoto kam von Andrea Brandstetter-Aichhorn aus Gallneukirchen und trug den Titel „Im Wald an der Feldaist“.

Das Siegerfoto mit mehr als 2000 Stimmen beim Onlinevoting auf nachrichten.at kommt von Andrea Brandstetter-Aichhorn aus Gallneukirchen. Bild: Brandstetter-Aichhorn

3, 9 Millionen Hektar Waldfläche gibt es in Österreich, fast die Hälfte unseres Landes ist von Wald bedeckt. Exakt beträgt der Waldanteil 47,9 Prozent an der Bundesfläche.

65 Baumarten gibt es insgesamt in Österreich, statistisch kommen 406 Bäume auf einen Einwohner/eine Einwohnerin. 29 Prozent des Landes stehen unter

Artenschutz, rund drei Prozent der Staatsfläche machen Nationalparks aus. Der Wald ist ein enorm wichtiger Lebensraum für Tiere: Rund die Hälfte aller 46.000 Tierarten leben im Wald, dazu kommen noch rund 21.000 Arten von Pflanzen und Pilzen.

