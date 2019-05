OÖN-Schulaktion: Bereits 900 Schüler machen mit

LINZ. Großer Andrang bei der Aktion "Die digitale Schule und wir" – Einreichungen sind noch bis Freitag, 17. Mai, möglich.

Schüler der Linzer HTL Paul-Hahn-Straße arbeiten schon an ihrem Projekt. Bild: hes

Die Schüler der 2AHIT der Linzer HTL Paul-Hahn-Straße sind schon fleißig bei der Arbeit. Gemeinsam mit Professorin Judith Schreibmüller machen sie bei der OÖN-Aktion "Die digitale Schule und wir" mit. In Gruppen arbeiten sie zu mehreren Themen. "Wir untersuchen zum Beispiel, wie die digitalen Medien in der Volksschule eingesetzt werden", beschreibt die Lehrerin das Projekt. Eine weitere Gruppe durchpflügt die digitalen Unterlagen der Wiener Wirtschafts-Uni, die diese den Schulen für den Wirtschaftsunterricht zur Verfügung stellt. Andere Schüler beschäftigen sich mit dem Thema Hass im Netz.

Unter dem Motto "Die digitale Schule und wir" suchen die OÖN und die Pädagogische Hochschule Oberösterreich gemeinsam mit dem Ars Electronica Center Texte, Videos und Projekte von Schülerinnen und Schülern, die sich mit digitalen Medien befassen. Wie denken Schüler über digitale Medien? Welche digitalen Projekte gibt es an den Schulen?

Großer Andrang

Bereits 900 Schülerinnen und Schüler machen bei der Aktion, die von der Bildungsdirektion Oberösterreich unterstützt wird, mit. Alle Informationen dazu gibt es auf nachrichten.at/wirsindzeitung. Dort sind auch schon die ersten Beiträge von Schülern zu finden, etwa über einen Lego-Roboter in der HAK Bad Ischl oder Videos der Technischen Neuen Mittelschule Eferding über ihre digitale Klasse.

Die Aktion

Noch bis 17. Mai können Schüler von der Volksschule bis zur Matura ihre Arbeiten für die Aktion „Die digitale Schule und wir“ einreichen.

Gesucht werden Texte, Videos oder digitale Projekte. Die besten Beiträge erscheinen am 4. Juni in den Schüler-Nachrichten der OÖN. Am 3. Juni werden alle Schüler, deren Einsendungen veröffentlicht werden, zur Präsentation in das Ars Electronica Center in Linz geladen.

Infos und Anmeldung auf nachrichten.at/wirsindzeitung

