Fünf vor neun: Der schwedische Weg und das Comeback Merkels

Wolfgang Braun, Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion

Das Modell Schweden ist ein großes Experiment in der Corona-Krise. Das skandinavische Land hat sich im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten nicht für harte Restriktionen im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung entschieden. Beschränkungen gibt es zwar auch in Schweden, aber sie fallen viel moderater aus. So haben Cafes und Restaurants noch geöffnet, ebenso die meisten Schulen. Für viele Kritiker der weit reichenden Maßnahmen in Österreich ist Schweden das Beispiel, dass man bei uns überzogen reagiert und so die Wirtschaft über Gebühr gefährdet habe. Doch dieser Vergleich hinkt. Schweden ist in der Corona-Krise nicht mit Österreich zu vergleichen. Österreich hat als Nachbarland Italiens geographisch eine absolute Risiko-Lage. Dazu kommt, dass die Skigebiete im Westen Österreichs, allen voran in Tirol, ein Knotenpunkt der Corona-Verbreitung waren. Wer glaubt, dass man angesichts dieser Ausgangslage mit dosierten Einschränkungen Erfolg gehabt hätte, ignoriert die Grundregeln der Mathematik. Hätte sich das exponentielle Wachstum, das sich in Österreich ab der zweiten März-Woche aufgebaut hat, auch nur annähernd fortgesetzt, wären die Spitäler an bzw. über ihre Belastungsgrenze gekommen. In Schweden herrscht seit Generationen ein hohes Gemeinschaftsgefühl. Darauf setzen die dortige Regierung und deren führender Berater, der Staatsepidemologe Anders Tegnell. Eigenverantwortung und Gemeinsinn der Schweden würden dazu führen, dass Kontakte minimiert und Risikogruppen geschützt werden, so die Theorie. Schweden hat dazu den Vorteil, dass es nicht im Epizentrum der europäischen Corona-Ausbreitung liegt. Die aktuellen Zahlen der Corona-Infizierten lassen den Schluss zu, dass Schweden das Virus halbwegs unter Kontrolle hat. Allerdings hat diese Sicht einen Schönheitsfehler: Im internationalen Vergleich testen die Schweden sehr wenig, daher ist auch die Zahl der offiziell Infizierten niedrig. Viel schlechter steht Schweden bei den Corona-Todesfällen da. Mit etwas mehr als 2000 hat man in Relation drei Mal so viele wie Deutschland zu beklagen. Der schwedische Kurs ist übrigens auch in Schweden selbst längst nicht mehr unumstritten. 2000 Wissenschafter haben kürzlich in einem Brief an die schwedische Regierung appelliert, die Strategie zu ändern. Vieles ist in dieser Corona-Krise noch unwägbar. Selbstverständlich kann es am Ende sein, dass der schwedische Weg für Schweden gereicht hat, um die Pandemie mit einem blauen Auge zu überstehen. Aber diese Annahme steht auf keinem besonders stabilen Fundament.Noch vor wenigen Wochen galt Angela Merkel als politisches Auslaufmodell. Die deutsche Langzeit-Kanzlerin erweckte sogar selbst den Eindruck, als würde sie keine rechte Freude mehr an der Politik haben. Warten auf die Ablöse, in ihrer Partei und an der Regierungsspitze, das schien ihr Schicksal. Auch in der Corona-Krise brauchte sie lange, bis sie die Bühne betrat. Aber dann war sie da. Merkel war nie eine große Rednerin, aber am Abend des 18. März wandte sie sich mit einer emotionalen Rede zur Hauptsendezeit via TV an die Deutschen und traf den Ton perfekt. Seither ist sie wieder im Spiel. Gestern legte sie in einer Regierungserklärung im deutschen Bundestag nach, wieder klar und pointiert, wie man sie zuvor nie hörte: Die Corona-Pandemie bezeichnete sie als „demokratische Zumutung“. Kaum eine Entscheidung sei ihr, der Ex-DDR-Bürgerin, so schwer gefallen wie die Einschränkung der Freiheitsrechte. Neben Merkel gibt es in Deutschland aber noch einen zweiten politischen Corona-Profiteur: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich mit entschlossenem Krisenmanagement profiliert und erreicht höchste Zustimmungswerte. Die OÖNachrichten widmen ihm in ihrer heutigen Ausgabe ein Porträt.Zum Thema Nummer eins lassen die OÖNachrichten heute aber auch noch weitere Persönlichkeiten zu Wort kommen: Den renommierten Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Universitätsklinikum Bernd Lamprecht über den Verlauf und die Gefahren bei Corona-Erkrankungen. Dazu Landespolizeidirektor Andreas Pilsl über das Fingerspitzengefühl, das bei der Polizei in Corona-Zeiten besonders gefragt ist.Einen schönen Freitag, alles Gute und viel Vergnügen mit den OÖNachrichten

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at