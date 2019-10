OÖN-Medienprojekt gestartet: "Wir müssen jetzt fürs Klima aktiv werden"

"Wir müssen jetzt für das Klima aktiv werden. Wenn wir jetzt nichts tun, müssen das die Jungen in Zukunft ausbaden." Mit einem dringenden Appell und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen versuchte gestern TV-Meteorologe Andreas Jäger Dutzende Lehrer davon zu überzeugen, dass der Klimawandel schon jetzt spürbar ist und gerade Pädagogen dieses Thema in der Schule immer wieder ansprechen sollten.

So habe es seit 23 Jahren kein Jahr mehr gegeben, das kälter als das Mittel im 20. Jahrhundert war – was zuvor üblich war. "Das Problem am Klimawandel ist unter anderem, dass wir vielfach noch gar nicht abschätzen können, wie er sich auswirken wird", sagt der bekannte TV-Meteorologe.

Anmelden bis 28. November

Mit diesem Auftaktseminar starteten die Pädagogische Hochschule Oberösterreich, das Ars Electronica Center Linz und die OÖNachrichten zum fünften Mal das Medienprojekt "Wir sind Zeitung" – heuer unter dem Motto "Retten wir unser Klima". Dabei werden zu diesem Thema Texte, Videos, Fotos oder von Schülern verfasste Projektbeschreibungen gesucht.

Fritz Schwarz, Leiter des Linzer Botanischen Gartens, erklärte bei dem Seminar, wie sich der Klimawandel in den Städten auswirkt. So können sich Dächer im Sommer auf bis zu 70 Grad erhitzen, sagte er: "Werden sie begrünt, sind es nur 30 Grad." Lehrer seien beim Thema Klimawandel wichtige Multiplikatoren: "Sie haben die Zukunft der Kinder in der Hand."

Und so läuft der Bewerb ab: Noch bis 28. November können sich Klassen ab der dritten Schulstufe auf nachrichten.at/wirsindzeitung anmelden. Die Einsendungen können dort von 1. Dezember 2019 bis 13. März 2020 hochgeladen werden. Danach sucht eine Jury die besten Beiträge aus. Diese werden in den OÖN veröffentlicht und bei der Abschlussveranstaltung am 27. April 2020 im Ars Electronica Center Linz prämiert. Dabei werden auch schöne Preise verlost.

Alle Informationen zu "Wir sind Zeitung" gibt es auf nachrichten.at/wirsindzeitung

Das sind die Vorteile

Preise: Unter jenen Klassen, die von der Jury zur Abschlussveranstaltung am 27. April 2020 in das AEC eingeladen werden, werden drei Preise verlost: je ein Ausflug in den Nationalpark Kalkalpen, in die Erlebniswelt Energie der Energie AG in Timelkam und zum Baumwipfelpfad in Gmunden.

Veröffentlichung: Die besten Einsendungen werden bei der Schlussveranstaltung vorgestellt und in den SchülerNachrichten veröffentlicht. Diese liegen am 28. April österreichweit den OÖN bei.

Workshops: Alle teilnehmenden Schulklassen können nach Wunsch einen von drei verschiedenen Workshops im AEC gratis besuchen.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at