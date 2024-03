OÖN-Leser haben schon mehr als 1000 Mal eine Klima-Challenge gespielt

In wenigen Wochen haben sich unzählige Oberösterreicher motiviert und sich den OÖN-Klima-Challenges gestellt. Das ist ein Spiel auf Handy oder Tablet, bei dem man diverse Herausforderungen annimmt, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die am häufigsten angenommenen Challenges finden Sie im Kasten unten. Dabei haben die Teilnehmer in dem kurzen Zeitraum bereits 1800 kg CO2 eingespart.