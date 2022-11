OÖN-Diskussion: Von Energiekrise zur Klimawende

Bringt die Energiekrise den nötigen Schub für die Klimawende? Welche Chancen und Herausforderungen liegen vor Oberösterreich?

Diese und weitere Themen stehen am kommenden Donnerstag, 17. November, beim "Klimatalk" um 18.30 Uhr im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien Linz auf dem Programm. Auf dem Podium sitzen werden Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), die Geschäftsführerin von Erneuerbare Energie Österreich, Martina Prechtl-Grundnig, und Ulrike Rabmer-Koller, geschäftsführende Gesellschafterin der Rabmer-Gruppe. Weitere Gäste sind die Umweltökonomin Sigrid Stagl und Günter Pauritsch, Head of Center Energy Economics & Infrastructure Austrian Energy Agency. Nach der Podiumsdiskussion folgt eine offene Diskussion mit Fragen aus dem Publikum.

Wenige Restplätze sind verfügbar. Für die kostenlose Teilnahme vor Ort ist eine Anmeldung nötig.

Der "Klimatalk" findet am kommenden Donnerstag, 17. November, im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in der Linzer Innenstadt statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung auf www.nachrichten.at nötig. Die Diskussion wird auch live auf nachrichten.at/klimatalk übertragen.