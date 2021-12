PCR-Tests können auch in 30 McDonald's-Filialen abgegeben werden

Das zusätzliche Angebot erleichtert die Abgabe vor allem an Sonn- und Feiertagen, denn die Boxen stehen während der Öffnungszeiten zur Verfügung.

Wie gewohnt kann man die Gurgeltests in 242 Spar-Märkten in Oberösterreich abholen und abgeben. Zusätzliche dienen als Abgabestellen 39 öffentliche Teststraßen, 26 Spar-Express-Filialen und neuerdings auch 30 McDonald's-Lokale. Werden die Tests noch vor neun Uhr abgegeben, folgt am nächsten Tag das Ergebnis.

Alle Ausgabe- und Abgabestellen von "Oberösterreich gurgelt" mit den jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie auf www.ooe-gurgelt.at. Die Filterfunktion bietet einen Überblick über die Standorte in den einzelnen Bezirken, beispielsweise Standorte mit Ausgabe von PCR-Testsets oder auch Standorte mit Sonntags-Abholung.

Unter anderem ist die Abgabe in folgenden McDonald's Filialen möglich: Rohrbach, Freistadt, Unterweitersdorf, Lentia City, Dornach, Taubenmarkt, Landstraße, Hamerlingstraße, Linz Bahnhof, Wegscheider Straße, Plus City, Enns, Haid, Traun, Ansfelden, Wels Ginzkeystraße, Wels Eisenfeldstraße, Vorchdorf, Gmunden, Bad Ischl, Vöcklabruck, Mondsee, Braunau, Ried, Haag/Hausruck, Eferding, Steyr Marlen-Haushofer-Straße oder Steyr Haratzmüller Straße