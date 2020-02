Onlinehandel lockt immer mehr Familien in Schuldenfalle

Arbeitslosigkeit, unverhältnismäßiges Konsumverhalten und Wohnen, Pfade in die Schuldenfalle gibt es viele, doch heraus führen nur eine Handvoll. Die Schuldnerberatung und Schuldnerhilfe Oberösterreichs begleiten Schuldner auf ihrem Weg. Am Dienstag präsentierten sie die Bilanz des Vorjahres.

Mehr als 13.200 persönliche Beratungsgespräche führten die Schuldnerberatungen im Jahr 2019 durch, ein leichter Anstieg von 3,63 Prozent. Bei den Neuzugängen handelt es sich überwiegend um Familien, knapp dahinter liegen alleinstehende Personen. „Zu den Hauptgründen für Verschuldung zählen neben Arbeitslosigkeit und Einkommensverschlechterung auch der Faktor Wohnen und die mangelnde Budgetplanung“, sagt Schuldnerhilfe-Geschäftsführer Ferdinand Herndler.

Gefahrenquelle Onlinehandel

„Die hohe Zahl jener Personen, deren Verschuldung auf mangelnde Budgetplanung zurückzuführen ist, zeigt, wie wichtig die Förderung der persönlichen Finanzkompetenz ist. Viel zu viele Menschen haben ihren Finanzrahmen nicht vor Augen“, sagt Soziallandesräting Birgit Gerstorfer (SPÖ).



Noch nie hatten Kunden ein so großes Warenangebot zur Auswahl wie heute, so Herndler. Günstige Finanzierungsangebote und attraktive Ratenzahlung würden viele zum leichtfertigen Großeinkauf im Netz verleiten. Kommen eine Verschlechterung des Einkommens und die teurer werdenden Wohnkosten noch hinzu, schnappt die Schuldenfalle zu. Mit knapp 65.000 Euro sitzen die Klienten der Schuldnerberatungen im Schnitt in der Kreide.

Kosten-Zinsen-Spirale

Bis Klienten schließlich zur Schuldnerberatung kommen vergehen meist mehrere Jahre, so Thomas Berghuber, Geschäftsführer Schuldnerberatung Oberösterreich. „Den meisten Schulden liegt bloß ein Ausgangskapital von 25.000 Euro zu Grunde. Die Unsummen, die sich im Laufe der Jahre ansammeln, entstehen durch Zinsen“, sagt Berghuber. Bei Versandhaus-Zinsen von bis zu 20 Prozent verdreifachen sich Schulden innerhalb von knapp acht Jahren.

Prävention zeigt Erfolg

Dass sich gute präventive Arbeit bezahlt macht, zeigt die Entwicklung des Anteils junger Menschen in Beratung. Der Anteil der neuen Klienten der Schuldnerberatung im Alter bis 25 Jahren konnte von knapp 20 auf 17 Prozent im Jahr 2019 gesenkt werden. Auch die Altersgruppe bis 30 Jahre ging im Vergleichszeitraum von 37,2 auf 31,6 Prozent zurück.

12.200 Schuldner nahmen im Vorjahr an Finanzbildungs-Workshops teil. Erklärte Ziele sind hier Bewusstseinsbildung im Umgang mit Geld und finanziellen Ressourcen. Auf lange Sicht soll so eine fortschreitende Überschuldung vermieden werden.