Online-Offensive: "Opa, du brauchst jetzt endlich auch WhatsApp!"

Digital-Cafés, Stammtische und "Smartphone-Führerscheinkurse" sollen Oberösterreichs Senioren fit fürs Internet machen

Margareta Huss aus Zwettl/Rodl, Alois Schmitzberger und Josef Brandl (beide Altenberg) haben den Smartphone-Führerschein bereits absolviert. Bild: Land/Grilnberger

Wenn die Kinder nicht so gedrängt hätten, hätte Josef Brandl bestimmt noch immer keine Ahnung vom Internet. "Ich hab lange gesagt, das brauch ich nimmer", erzählt der frühere VS-Direktor aus Altenberg. Doch dann hätten die Enkerl Druck gemacht: "Opa, du musst mit uns in Kontakt bleiben. Du brauchst WhatsApp." Also hat der 87-Jährige einen Smartphone-Führerscheinkurs gemacht und nutzt seither die Annehmlichkeiten: "Ich mach mir zum Beispiel Arzttermine online aus – und wenn ich einen Begriff nicht versteh, schau ich bei Google nach."

Die Smartphone-Führerscheinkurse werden seit November 2018 in Oberösterreich in einigen Bezirken angeboten, es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt des Bundesministeriums für Digitalisierung. Das Angebot richtet sich an die Generation 60plus und wurde "sehr gut angenommen" wie die Auswertung zeigt, die bei einer Pressekonferenz präsentiert wurde.

"Zwei Drittel der Absolventen gaben den Kursen die Note ,Sehr gut’", so Ulrike Domany-Funtan Generalsekretärin des Vereins "fit4internet" und Eveline Pupeter von der Seniorenhandy-Firma Emporia.

"Wer online ist, ist mit dabei"

In sechs Modulen im Umfang von je drei Stunden werden den Senioren sogenannte "digitale Alltagskompetenzen" vermittelt – wie sie etwa Fotos ihrer Enkelkinder öffnen können oder wie sie eine Fahrkarte für den Zug oder ein Ticket fürs Theater online kaufen, erklärte Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck. Das Ziel: "Wir wollen, dass ganz Österreich internetfit wird – aber nicht nur die Jungen. Wir wollen alle mitnehmen."

Das Internet erleichtere den Menschen aber nicht nur Behördengänge oder Bankgeschäfte, sondern sei auch ganz wichtig für die soziale Teilhabe, ist auch Landeshauptmann Thomas Stelzer überzeugt. "Wer online ist, ist mit dabei." Auch für Margareta Huss aus Zwettl an der Rodl war der Kurs ein "guter Einstieg".

Sehr wichtig war der 67-Jährigen Sicherheit im Netz. "Es wird einem erklärt, was was bedeutet, und dass man nicht überall gleich draufdrückt", so die frühere Bankangestellte. Ansonsten habe sie das Internet in diesem Winter genutzt, um sich "immer über die Skirennen zu informieren". Und natürlich sei das Wetter "Fixstarter" auf dem Handy.

Unter der Hotline 0800/221055 erfahren Interessierte, wo es in ihrer Nähe Digital-Cafés (kostenlos), Smartphone-Führerscheinkurse (180 Euro) oder ähnliche Angebote von den ortsansässigen Vereinen gibt. Kurse werden auch nach Bedarf organisiert.

