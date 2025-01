Online-Notarzt: „Es kommt nur selten vor, dass die Internetverbindung spinnt“

Ein Patient verspürt in der Nacht diffuse Schmerzen in der Brust und wählt den Notruf 144. Der Disponent, ein Rettungssanitäter in der Leitstelle, muss in aller Kürze eine Gefahreneinschätzung vornehmen und alarmiert den Notarzt, weil es sich um einen Herzinfarkt handeln könnte.