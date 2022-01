Online-Betrug, Ärger mit Paketdiensten: Die vielen Fälle des AK-Konsumentschutzes

Auch das zweite Jahr der Corona-Pandemie hat für die Konsumenten kaum Beruhigung gebracht, sagte der Präsident der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich, Andreas Stangl, am Dienstag bei einem Medientermin in Linz. Vorrangig seien Fragen zu Online-Geschäften, zu Freizeit-Verträgen sowie zu Internet-Betrügereien gestellt worden.

Insgesamt 79.779 Mal hatten sich Ratsuchende daher im Vorjahr an die AK-Konsumentenschützer gewandt. Corona bedingt meldete sich der Großteil per E-Mail (63.335 Mal), per E-Mail bzw. per Brief (15.612). In 832 Fällen richteten sich die Hilfesuchenden persönlich an die AK-Experten.

Die häufigsten Probleme beschrieb Ulrike Weiß, Leiterin des AK-Konsumentenschutzes: Zum einen hatten Online- und SMS-Betrügereien "Hochsaison". Die Kriminellen würden dabei oft die Not und die finanziellen Sorgen der Menschen schamlos ausnützen , sagte Weiß. In Fake-Nachrichten, die meist per SMS und in Zusammenhang mit angeblich abholbereite oder beim Zoll hängen gebliebene Bestellungen verschickt würden, verstecke sich jedoch Schadsoftware. Diese entlocke den Opfern dann sensible Daten und Geld. Diese Links sollten keineswegs angeklickt werden. Stattdessen sollte man sich mittels Sendungsnummer direkt beim Paketdienst erkundigen.

Stark zugenommen habe in Zeiten von Homeoffice die Problematik mit Phishing-Attacken. "Die Betrüger haben dabei in der Regel leichtes Spiel", warnte Weiß und riet, bevor man große Summen Geld überweist, "noch einmal eine Nacht darüber zu schlafen oder besser noch die Arbeiterkammer zu kontaktieren".

Aufgrund der großen Menge an Bestellungen während der Corona-Pandemie häuften sich laut AK auch die Beschwerden über Paketzusteller. Obwohl grundsätzlich die Paketzusteller im Fall von verzögerter Zulieferung des Pakets zuständig seien, würde oftmals versucht, dies an den Kunden abzuwälzen. Doch: "Das Risiko des Verschwindens der Ware trägt bis zur ordnungsgemäßen Zustellung die Verkäuferin oder der Verkäufer", sagte Weiß. In den meisten der AK zugetragenen Fälle habe die Zustellung nicht belegt werden. Die AK habe in vielen Fällen dann eine Ersatzlieferung erreichen können.

Weitere Themen, mit denen sich die Konsumentenschützer zu befassen hatten, betrafen unter anderem das Reisen - Stichwort stornierte Flüge -, die Freizeit sowie das Bauen.