Oktoberfest-Gaudi in Ried trotz Regen

Einen Auftakt nach Maß mit Tausenden Besuchern hatte das Innviertler Oktoberfest am Gelände der Rieder Messe zur Wochenmitte hingelegt – zum Wochenende hin stellte sich zwar nass-kühles Wetter ein, dank vieler überdachter Bereiche ließen sich die vielen Besucher ihre Feierlaune aber nicht verderben.

"Die tiefen Temperaturen, Wind und Regen haben sich natürlich auf die allgemeine Frequenz ausgewirkt und Besucher gekostet. Dass der kulinarische Bereich mit vielen Ständen in der Red-Zac-Arena komplett überdacht ist, hat sich positiv ausgewirkt. Das Konzept passt, die Organisation hat gut geklappt – so wie eigentlich alles, was zu beeinflussen war. Gegen das Wetterpech kann man nichts machen", sagt Messechef Helmut Slezak.

Überdachte Bereiche hielten den Regen von der Kulinarik fern. Bild: Kaufmann

Das Festzelt mit Platz für 2000 Gäste war an den Abenden jeweils voll. "Wir hätten anhand des Reservierungsandrangs alle Tische vorab vergeben können. Wir halten aber bewusst Tische für Spontanbesucher frei. In Ried ist es extrem gut gelaufen – wie wir es von dort gewohnt sind", sagt Festwirt Patrick Stützner. Auch Weinhalle und Barzone lockten witterungsunabhängig in eigene Hallen. Auf einer 3000 Quadratmeter großen überdachten Freifläche wurde an verschiedenen Ständen aufgekocht und bei kleinen "Gastgärten" genossen. Knapp 100 Aussteller legten sich in Ried ins Zeug, ein Vergnügungspark lockte mit breitem Spektrum von Riesenrad über Geisterbahn, Autodrom und Kettenkarussell bis hin zu rasanten Fahrgeschäften wie Tagada, Break Dance und Panic für den Adrenalinkick.

Das Bierzelt für 2000 Besucher war jeden Tag gut gefüllt. Bild: Kaufmann

"Das Konzept für das Fest passt", so Slezak. Einzig das Wetter erwies sich vor allem im Freigelände als Spaßbremse, auch für die Schausteller. Gleich mit sieben Fahrgeschäften beim Innviertler Oktoberfest im Einsatz war der Welser Vergnügungspark-Profi Ludwig Rieger: Von ihm für das Wochenende erhoffte längere trockene Phasen sind leider ausgeblieben.

Beim Oktoberfest in Ried wurde dennoch fünf Tage lang bei freiem Eintritt gefeiert. Die OÖNachrichten begleiteten das beliebte Fest als Medienpartner – ebenso wie die traditionelle Braunauer Herbstmesse, die bei freiem Eintritt am Wochenende mit rund 100 Ausstellern aus der Region und dem angrenzenden Bayern samt Festzelt und Vergnügungspark lockte. Wohnen, bauen, einrichten und E-Mobilität standen im Mittelpunkt. (sedi)