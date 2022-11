Ohne Sturzhelm und Führerschein schwer verunglückt

Der 34-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit einem Motorrad in einer Siedlung in Wallern an der Trattnach (Bez. Grieskirchen) unterwegs. Aus unbekannter Ursache stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Die Zulassung für das Motorrad war vor dem Unfall bei der Zulassungsstelle hinterlegt (Anm. d. Red.: das heißt, es hätte nicht gefahren werden dürfen), außerdem besitzt der Mann keine gültige Lenkberechtigung für diese Fahrzeugklasse. Auch auf einen Sturzhelm hatte er bei seiner Spritzfahrt verzichtet. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.