Ohne sie wäre der Laden zu

Gemüse, Milchprodukte, Brot: Stück für Stück schlichtet Lukas Prüller in die Regale des Rotkreuz-Marktes in Hagenberg. Noch sitzt nicht jeder Handgriff perfekt, aber der junge Mann ist auch erst den zweiten Tag in dem Sozialmarkt im Einsatz.

Der Tragweiner hat sich auf einen Facebook-Aufruf der "Nachbarschaftshilfe Bezirk Freistadt" gemeldet. "Kurz darauf wurde ich gefragt, ob ich im Rotkreuz-Markt in Hagenberg aushelfen möchte. Es ist ein wirklich schönes Gefühl, helfen zu können." So wie Lukas Prüller arbeiten drei weitere Jugendliche freiwillig bis zu drei Mal in der Woche im Markt mit. Für Marktleiterin Inge Himmelbauer ist diese Hilfe ein Rettungsanker: "Ich wüsste nicht, ob ich ohne meine vier jungen Engel eine Chance hätte, den Markt offen zu halten."

Von den 52 freiwilligen Helfern, die sonst im Umfeld des Markts tätig sind, dürfen aktuell nur noch drei mitarbeiten. Der Rest zählt aufgrund seines Alters zur Corona-Risikogruppe. "Die Älteste in meinem Team ist 86 Jahre alt. Auch sonst sind viele schon über 75. Sie alle sind noch ausgesprochen rüstig, müssen derzeit aber daheimbleiben", sagt Himmelbauer.

Dabei sei es gerade jetzt wichtig, dass der Markt in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit für sozial Schwächere da ist. "Ich hatte einige Anrufe besorgter Kunden, die wissen wollten, ob es uns eh noch gibt", sagt Himmelbauer. Die Partner im Lebensmittelhandel unterstützen den Markt weiterhin mit der Lieferung von Frischeprodukten, deren Ablaufdatum sich dem Ende zuneigt. Für den Verkauf gelten einige neue Regeln, sagt Himmelbauer: "Wir lassen maximal zwei Kunden gleichzeitig ins Geschäft. Außerdem ist unsere beliebte Kaffee- und Plauderecke geschlossen."

Zu den freiwilligen Helfern, die in diesen Tagen im Markt anpacken, gehört auch Viki Steininger. Die Brandschutzexpertin der Berufsfeuerwehr Linz hilft seit Dienstag in Hagenberg mit und erledigt zudem in ihrer Heimatgemeinde Neumarkt im Mühlkreis Einkäufe für ältere Menschen. "Ich habe derzeit mehr Freizeit als sonst. Zu helfen, ist selbstverständlich."

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at