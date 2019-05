Ohne Führerschein heimliche Spritztour mit fremdem Auto unternommen

Es war gegen 21:50 Uhr, als der Lenker aus dem Bezirk Linz-Land von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Haid auf der A1, Fahrtrichtung Wien kontrolliert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß.

Der 23-Jährige gab an, während eines Verwandtenbesuches in einer Wohnung im Bezirk Linz-Land heimlich den Fahrzeugschlüssel an sich genommen zu haben. Der Cousin des Beschuldigten, dem das Auto gehört, bemerkte nicht, dass der 23-Jährige eine Spritztour unternahm.

Die Polizei folgte dem Besitzer seinen Wagen wieder aus. Der Kroate wird an die Staatsanwaltschaft Steyr und an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.

