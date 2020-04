Die Sonne brennt auf Feld und Arbeiter herab. Mit geübten Handgriffen und einem langem Messer sticht Jan Zabron in die staubige Erde. Schon seit 13 Jahren hilft der Pole bei der Spargelernte am Biolandbau Holzer in Eferding mit. Doch so etwas wie heuer hat er noch nie erlebt. Es sind viel zu wenige Arbeiter gekommen.