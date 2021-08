"Ohne die kleinen Feuerwehren würd's uns aufblatteln"

Blitzeinschläge, Hagel, Überflutungen, Stürme und Starkregen: Im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels stehen die oberösterreichischen Feuerwehren an vorderster Front. Allein in den vergangenen acht Wochen habe es fünf Mal so viele Einsätze wie im selben Zeitraum des Vorjahres gegeben, sagt Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer.