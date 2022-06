Eine wichtige Frist, die in der Rodungsgenehmigung für das umstrittene "Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II" in Ohlsdorf festgelegt wurde, endete am Dienstag, 31. Mai. Die EIG Entwicklungs- und Immobilien GmbH, hinter der der ehemalige Industrielle Hans Asamer steht, musste bis dahin alle angeordneten Flächen für die Ausgleichsaufforstung vorlegen. Auf Kosten der EIG müssen 28 Hektar als Ersatz für die in Ohlsdorf gerodeten 18 Hektar aufgeforstet werden.