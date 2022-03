Ohlsdorf: Kaineder stellt Baustopp in den Raum

Eine Sachverhaltsdarstellung sowie eine Stellungnahme des oberösterreichischen Umweltanwalts nahm gestern Umweltlandesrat Stefan Kaineder zum Anlass, in einer Aussendung einen Baustopp für das skandalumwitterte Projekt "Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II" in den Raum zu stellen. "Selbstverständlich werden wir den vom Umweltanwalt neu bekannt gemachten Erkenntnissen nachgehen und seine Einschätzung prüfen, ob durch den doch in größerem Ausmaß erfolgten Abbau von Schotter eine UVP-Pflicht besteht", sagte Kaineder.

Der Umweltanwalt hatte in seiner Sachverhaltsdarstellung infrage gestellt, ob das Abtragen einer Schotterschicht von bis zu sechs Metern Tiefe zur Herstellung eines Bauplanums gerechtfertigt sei oder nicht unter den Tatbestand der Kiesentnahme falle und deshalb eine Umweltverträglichkeits-prüfung benötige.

Auch das Umweltamt des Landes prüft derzeit weiter die Baustelle, ob die Verwendung des entnommenen Kieses für die Betonherstellung rechtskonform ist.