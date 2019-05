Offenhausen: Kleinkind von heißem Tee verbrüht

Laut Polizei verließ die 44-jährige Mutter am Sonntag zu Mittag für nur wenige Momente die Küche. Der 16 Monate alte Sohn nutzte dies, um sich einen Kinderhocker zu schnappen und schob diesen zur Küchenzeile. Daraufhin kletterte das Kleinkind auf den Hocker und griff nach einer Tasse, in der sich heißer Tee befand und übergoss sich damit.

Der Bub erlitt Verbrühungen, war aber laut Rotem Kreuz „stabil“, als die Rettungskräfte eintrafen. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 nach Linz in den Med Campus 4 (die ehemalige Frauen- und Kinderklinik) eingeliefert.

Erst am Samstag hatte eine Vierjährige im Bezirk Rohrbach Verbrühungen erlitten (wir haben berichtet). Das Mädchen dürfte in einem unbeobachteten Moment den Temperaturregler für das Badewannenwasser auf heiß gestellt haben. Es verlor das Gleichgewicht und fiel in das heiße Wasser. Die Vierjährige wurde ins Spital nach Linz geflogen. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, hieß es am Sonntag.

