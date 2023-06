Offenes Haus in Linz bietet Erste Hilfe für die Psyche Jugendlicher

Nach Corona schwappte die Teuerungswelle übers Land. Dazu die täglichen Schreckensmeldungen über den Ukraine-Krieg und den sich zuspitzenden Klimawandel. Bei vielen Jugendlichen hinterlässt der gesellschaftliche Krisenmodus psychische Spuren. Abgesehen davon, dass das Erwachsenwerden noch nie einfach war.

25 Prozent der jungen Menschen in Österreich gehe es psychisch eher schlecht, vier Prozent laut Eigenangaben sogar "sehr schlecht", bezieht sich Sozial- und Jugend-landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer auf eine aktuelle Ö3-Jugendstudie. "Wir müssen die Probleme und Sorgen der Jugendlichen ernst nehmen und Räume schaffen, in denen sie offen darüber sprechen können."

Ein gutes Beispiel ist die "Start Box", ein Angebot von Pro Mente Oberösterreich, das sich in der Waldeggstraße 12 in Linz befindet und das seit einem Jahr für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 29 Jahren da ist, die eine "Erste Hilfe für die Seele" suchen, und es ist leicht und niederschwellig zugänglich. Das Projekt wird vom Land Oberösterreich gefördert. Einen Bescheid oder eine ärztliche Diagnose brauchen die Jugendlichen nicht. Einfach anrufen oder an der Tür läuten genügt. Oder die Hilfesuchenden schreiben online, zum Beispiel über WhatsApp an die "Chat Box", egal ob mitten in der Nacht oder an einem Sonntag. Reagiert wird vom Pro-Mente-Team auf die Nachricht innerhalb von spätestens zwei Tagen.

Gemeinsam Kochen und Garteln

Ein Heim oder eine Jugend-WG ist die "Start Box" nicht. Dafür wird Jugendlichen auf 300 Quadratmetern viel Platz für "Tagesstruktur" geboten: Die Küche hat viel Platz zum Experimentieren und Kreieren von Köstlichkeiten, in der Werkstatt kann das Handwerken ausprobiert werden, die Grünanlage im hinteren Teil des Hauses lädt zum Garteln oder einfach nur Relaxen ein.

Pro Mente verfügt über ein multiprofessionelles Team aus Sozialarbeitern, Psychologen, Psychotherapeuten und Jugendpsychiatern. Im Erstgespräch werde ausgelotet, welche Ziele der oder die Jugendliche für sich selbst erreichen möchte. "Wir wollen die Jugendlichen dort abholen, wo sie stehen", sagt Holger Schaller, der Teamleiter der "Start Box". Ein Ziel könne beispielsweise sein, den Schulbesuch wieder aufzunehmen oder einen Job zu finden. "Manche bleiben einen Monat bei uns, bis bei ihnen alles wieder passt. Bei anderen ist es ein längerer Prozess, mehr als ein Jahr, um einen Tagesrhythmus zu finden", sagt der Sozialarbeiter. Immer stehe das Gemeinsame im Vordergrund, sagt die 23-jährige Niki. "Es ist nicht wichtig, warum man da ist, sondern dass man da ist", sagt sie. Für jeden sei in der "Start Box" Platz.

Depressionen, Borderline, Panik-attacken: seit Jahren hat die junge Frau mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen und hat deshalb ihre Ausbildung zur Bibliothekarin abgebrochen. In die "Start Box" kommt die 23-Jährige für zwölf Stunden pro Woche. Davor war Niki in anderen Einrichtungen von Pro Mente, um sich helfen zu lassen. "Bei mir ist es wichtig, dass ich meine Tagesstruktur beibehalte und stabiler werde, dass es zu keiner Tag-Nacht-Umkehr kommt", schildert sie. In der Waldeggstraße "arbeiten alle zusammen, wir helfen uns gegenseitig".

Niki, die 23-Jährige besucht die „Start Box“ seit einem Jahr

