Offener Brief fordert Förderstopp für Burschenschaften von LH Stelzer

In einem offenen Brief fordern das Mauthausen Komitee Österreich und das OÖ. Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ein konsequenteres Vorgehen gegen Rechtsextreme in seinem Bundesland. Angesichts des Anstiegs rechtsextremer Verbrechen - von 2014 ist ihre Zahl bis 2021 um 105 Prozent gestiegen, im Vorjahr waren es insgesamt 224 - könne von einer wirksamen Bekämpfung keine Rede sein.

Besonders die Aktivitäten einiger Burschenschaften werden in dem Brief zur Sprache gebracht. So organisierte die "Germania Ried" etwa ein Geheimkonzert mit einem rechtsextremen Liedermacher, die Verbindung "Donauhort Aschach" führte ein SS-Lied als ihr Verbindungslied an. Auch die Nähe einiger Burschenschaften zu den rechtsextremen Identitären wird in dem Schreiben als Beispiel genannt. So lobte Felix Müller, Sprecher der "Quercus-Markomannia Linz", in eine Rede die "sinnvolle außerpalarmentarische Arbeit" der "Identitären".

Burschentag in Wels

Dem gegenüber stehen 110.000 Euro an Förderungen, die laut dem Schreiben alleine im Vorjahr vom Land an den Landes Delegiertenconvent Oberösterreich geflossen seien. Diesem gehören mehrere der Burschenschaften an, deren Aktivitäten die Verfasser des Briefs als rechtsextrem einstufen. Diese Förderungen seien sofort einzustellen.

Besonders der Burschentag des Österreichischen Pennälerrings (ÖPR), dem rund 50 Burschenschaften aus Österreich angehören, wird in dem Schreiben heftig kritisiert. Von 16. bis 18. September soll dieser in Wels stattfinden, der Welser FP-Bürgermeister Andreas Rabl stellte dafür eine Förderung bereit. Dieser argumentierte, dass es sich um eine "Wirtschaftsförderung" handelt und die Veranstaltung zahlreiche Übernachtungen in der Region bringt.

Von Landeshauptmann Stelzer fordern die Verfasser des Schreibens ein klares Nein zu der Veranstaltung - auch, wenn das zu Konflikten mit der Landes-FP führe, mit der die ÖVP ein Arbeitsübereinkommen hat und die den Burschenschaften eng verbunden ist. Die Liste der Unterzeichner umfasst prominente Persönlichkeiten wie Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jeliniek, Bundeskanzler außer Dienst Franz Vranitzky (SP) und der Präsident des Internationalen Mauthausen Komitees Guy Dockendorf. Auch Ferdinand Kaineder, Präsident der Katholischen Aktion Österreich, und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien Oskar Deutsch sind unter den Unterstützern.

Stelzer erhielt den Brief am Dienstag um 11 Uhr, bisher gibt es noch keine Reaktion von ihm.